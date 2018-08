Doppio colpo a Lignano: bottino superiore ai 3 mila euro

LIGNANO SABBIADORO - Doppio furto denunciato ai carabinieri di Lignano Sabbiadoro. Domenica pomeriggio i ladri si sono introdotto nei locali dell'Ufficio Spiaggia 17, sul Lungomare Trieste, dopo aver forzato la porta d'ingresso, riuscendo a portare via l'incasso di giornata, pari a circa 1.800 euro.

Poco dopo, nella stazione dell'Arma si è presentato anche un cittadino austriaco che ha denunciato la sparizione, dalla sua casa vacanze, di denaro in contanti e di telefoni cellulari. In questo caso. il bottino, si aggira attorno ai 1.700 euro. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Lignano e di quelli del Norm di Latisana per risalire agli autori dei colpi.