La notte della Taranta: cena e musica pugliese con Arakne Duo

UDINE - Per concludere con calore e allegria il mese di agosto lo staff del Caffè dei Libri (via Poscolle, 65, 33100 Udine) ha pensato di prendere ispirazione dal famoso festival salentino per una serata condita da sapori, ritmi e canti d’amore del Sud Italia.

IL GRUPPO - Alberto è nato e vive nel Friuli Venezia Giulia. E' un giovane di origini salentine, appassionato interprete del repertorio tradiziolnal-popolare salentino e del sud Italia, la cui necessità di inseguire l'identità culturale a cui sente fortemente di appartenere lo porta con naturalezza, attraverso la musica popolare, a creare una sorta di ponte di congiunzione col Salento.Dalla pulsione emotiva di esprimere i propri sentimenti, tipica della sua musica, nasce la necessaria condivisione con altri musicisti del territorio in cui vive: Arakne Group porta la musica popolare del Sud Italia al di là dei suoi confini geografici e culturali intrecciandola con sonorità fresche, ricche di colori e sfumature che sfociano in un mare che lega diverse culture e stili musicali.

MA CHE SI MANGIA? Piatto unico con: orecchiette pugliesi alla Mediterranea; friselle, crema fredda di Burrata con pomodorini confit e olive, un calice di vino pugliese, acqua, caffè

