La città stellata vista d’alto: volo in mongolfiera

PALMANOVA - Adatto a gruppi, famiglie e coppie, il volo in mongolfiera è stato definito il ‘volo dei poeti’. Il tour su Palmanova (in programma il 24 agosto, dalle 18) avrà una durata indicativa (in base alle correnti) di circa 30/40 minuti. A bordo dei voli previsti sulla mongolfiera Re/Max, saranno disponibili fino a 12 posti passeggeri. L’attività inizia con il gonfiaggio del pallone, durante la quale potrai seguire tutti i preparativi e dare sfogo alle tue curiosità. Prima della partenza verrà effettuato il briefing pre-volo e poi sarai libero di ammirare l’alba (o tramonto) e il panorama come se fossi posato su una nuvola. Se le condizioni meteo non permetteranno lo svolgimento dell’attività nella data e nell’orario prescelto, potrai concordare con noi un’altra data per il tuo volo.

IL COMANDANTE - Il comandante di volo è il signor Paolo Barbieri, pilota certificato dall’Enac (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) per il lavoro aereo ed il trasporto di passeggeri. La sua esperienza inizia nel 1985 e culmina con il titolo di Campione Italiano nel 1988. In questi ultimi anni si cimenta in imprese speciali, come la trasvolata delle Alpi, ma soprattutto partecipa ad oltre 20 raduni di mongolfiere e Festival in tutta Europa. Oggi, Barbieri viene considerato uno dei piloti con maggiore esperienza nel volo aerostatico in Italia.

INFO - alpsndown.com