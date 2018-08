ARIIS DI RIVIGNANO TEOR - La musica di Teardo attrae e si lascia attrarre liberamente dalle forme dʼarte delineando, in Music for Wilder Mann (al parco di Villa Ottelio, a Ariis di Rivignano, in caso di pioggia Auditorium comunale), ancora una volta una nuova relazione tra gli strumenti della tradizione e lʼelettronica. Forte dellʼapporto che continua a dare, al cinema ed al teatro con le sue colonne sonore, Teardo si accosta qui ad un altro tipo di immagini: le fotografie di Charles Fréger contenute nel libro ‘Wilder Mann, la figura dellʼUomo Selvaggio’. Il concerto Music for Wilder Mann è un evento speciale in un luogo speciale presentato per la prima volta nella forma in cui venne originalmente concepito l’album: due violoncelli ed una viola e gli strumenti elettronici di Teardo a cercare un rapporto con gli scatti straordinari di Fréger. E trenta percussionisti che, in un momento dato, suoneranno piatti e gong al cielo.