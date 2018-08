Colta da un malore mentre fa la spesa: muore a 76 anni

CODROIPO – Stava facendo la spesa, come al solito, nel supermercato Cadoro di Codroipo. Ma un malore improvviso non le ha lasciato scampo. Lucia Mezzapelle, 76enne di Codroipo, è morta lunedì 13 agosto nel punto vendita di via Latisana.

Vani i tentativi di rianimarla, prima da parte dei dipendenti del supermercato, poi del personale medico giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Da Cadoro è intervenuta anche un’auto dei carabinieri di Codroipo.

I funerali della donna sono già stati fissati: saranno celebrati giovedì alle 17 nel duomo di Codroipo.