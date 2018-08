Che tempo farà il 15 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Un fronte atlantico fa affluire in quota correnti fresche che manterranno instabilità atmosferica fino a martedì sera. Da mercoledì, e per vari giorni, affluirà invece l'aria secca e stabile che segue il fronte.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata del 15 agosto avremo, al mattino cielo variabile per nubi residue; in giornata prevalenza di bel tempo con cielo in genere sereno o poco nuvoloso; qualche nube in più sui monti. Sulla costa soffierà Bora moderata. L'aria sarà decisamente più secca dei giorni precedenti.