Ferragosto di cultura, natura e turismo a Cividale del Friuli

CIVIDALE - Un Ferragosto ricco di arte, storia, tradizioni e cultura anche a Cividale del Friuli: il 15 agosto sarà infatti possibile visitare tutti i musei cittadini secondo i seguenti orari: Museo Archeologico Nazionale apertura continuata dalle 8.30 alle 19.30, Museo Cristiano e Tesoro del Duomo 10 -13 e 15-18. Anche il Monastero di Santa Maria in Valle con il Tempietto Longobardo resteranno aperti al pubblico con orario continuato 10-18.

IL CIPS, Centro Internazionale di marionette e burattini antichi dedicato a Vittorio Podrecca e Maria Signorelli, situato in Via Monastero Maggiore 38, accoglierà il pubblico dalle 10 alle 18. La Casa Medievale, o Casa dell’orefice, nel suo suggestivo allestimento, sarà aperta con ingresso gratuito nel seguente orario: 10.30 - 13.00 e 14.30 - 18.

PER GLI APPASSIONATI DI STORIA della Grande Guerra, la Mostra Frammenti di Memorie, curata dalla Somsi di Cividale, sarà aperta in Via Carlo Alberto in orario 16 – 19; il Museo della Grande Guerra allestito dall’Ana nella ex stazione ferroviaria sarà visitabile dalle 15.30 alle 18.30.

L’OFFERTA TURISTICA CONTINUA ANCORA: per gli amanti della natura e della fotografia panoramica Cividale offre i suggestivi scorci del fiume Natisone e i misteriosi anfratti dell’Ipogeo Celtico; per i più sportivi, ricordiamo i percorsi naturalistici dedicati all’urban trekking e al nordic walking che si sviluppano verso le aree paesaggistiche più belle del territorio limitrofo, Guspergo e le Valli legate al fiume Natisone.

PER INFORMAZIONI, sempre attivo, anche a Ferragosto, con orario 10 - 13 e 15 - 17 lo sportello comunale ‘Informacittà’ di Piazza Paolo Diacono n.10, contattabile al telefono allo 0432 – 710460. Il sito internet di riferimento è www.cividale.net.