Università: annunciate le date per le le prove di ammissione

FVG - Si terranno a partire dal prossimo 4 settembre le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. Sono state infatti ufficialmente annunciate le date per i test d’ingresso.

FACOLTA' - Per il corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, i candidati dovranno presentarsi il 4 settembre. Il giorno seguente, il 5 settembre, è in programma quello per medicina veterinaria. Per la facoltà di architettura, gli studenti dovranno segnarsi sull’agenda la data del 6 settembre. Mentre per coloro che aspirano alle professioni sanitarie, è necessario tenersi liberi per il 12 settembre. Per chi desidera tentare l'accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, in lingua inglese, il test si terrà il 13 settembre. Il 14 settembre è invece in programma la prova di ammissione per scienze della formazione primaria. Il mese successivo, il 26 ottobre, sarà la volta delle professioni sanitarie, per l’accesso alla laurea magistrale.

Maggiori dettagli: miur.it