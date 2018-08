Si schianta contro 3 auto in sosta, simula il furto della vettura poi si costituisce

LIGNANO SABBIADORO – Si è schiantato contro tre auto in sosta, ha inventato il furto della sua vettura e, alla fine, si è costituito svuotando il sacco. E’ successo sabato a Lignano, come racconta il Messaggero Veneto. L’uomo, un 37enne del posto, è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di simulazione di reato, oltre ad aver subito il sequestro dell’auto in quanto non revisionata né assicurata.

Il 37enne è salito in auto, una Citroen C4, attorno alle 4 del mattino, finendo contro tre vetture posteggiate in via Aquileia. Dopo essersi allontanato a piedi, qualche ora dopo, ha pensato bene di presentarsi al Commissariato di polizia di Lignano denunciando il furto della macchina. Qualche giorno di riflessione e poi, rieccolo far ritorno al Commissariato per ritrattare la denuncia e ammettere che al volante dell’auto, sabato notte, c’era lui. Una dinamica confermata dalle telecamere presenti nella zona di via Aquileia, che hanno ripreso tutto l’accaduto.