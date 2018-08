Maltempo sul Friuli: una trentina gli interventi dei Vigili del Fuoco

UDINE - I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Udine sono stati impegnati, nelle ultime ore, in oltre una trentina di interventi a causa del maltempo. La zona più colpita è stata quella di Pradamano, dove si sono registrati numerosi allagamenti in diverse abitazioni e in due sottopassi.

Richieste di intervento sono arrivate anche dalle zone di Manzano, Corno di Rosazzo, Codroipo, Latisana e Lignano Sabbiadoro, per rami e camini pericolanti, ovvero per danni causati dal vento. Un fulmine ha colpito il quadro elettrico di un agriturismo a Rocca Bernarda. Nella località balneare si è assistito, nel primo pomeriggio, a un vero e proprio fuggi fuggi, con il litorale che è stato interessato da una vera e propria tempesta di sabbia.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con squadre del Comando provinciale di Udine, dei distaccamenti di Cividale e Cervignano e i volontari di Latisana, Codroipo e Lignano. Tra le note positive dei temporali, l'atteso abbassamento delle temperature. La buona notizia è che a Ferragosto tornerà a splendere il sole.