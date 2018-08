Doppio furto a Lignano: nel mirino dei ladri un appartamento e un'auto

LIGNANO SABBIADORO – Doppio furto denunciato alla Polizia di Lignano Sabbiadoro nella giornata del 14 agosto. A essere presi di mira sono stati un appartamento e un’automobile.

Il primo furto è avvenuto in una casa di calle Velasquez. I ladri, dopo essere riusciti a entrare dalla zona garage, hanno portato via un computer, contanti e anche dei telefoni cellulari. La denuncia è stata presentata da una famiglia tedesca in vacanza a Lignano.

Poco dopo, a poche centinaia di metri dall'appartamento di calle Velasquez, in calle Velasquez, a finire nel mirino dei ladri è stata una vettura lasciata parcheggiata, dalla quale sono spariti una videocamera, un computer portatile e un navigatore satellitare.

In entrambi i casi indaga la Polizia, che sta cercando elementi utili per identificare gli autori dei due furti, che potrebbero avere una matrice comune.