Scontro tra due auto a Tarcento: una finisce ruote all'aria

TARCENTO - Incidente stradale a Tarcento nel primo pomeriggio di Ferragosto. Due vetture, una Ford Fiesta e un'Audi si sono scontrate in via Angeli per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tolmezzo e Cividale giunti sul posto per i rilievi del caso. L'Audi è finita ruote all'aria e trasportando delle biciclette, in un primo momento, si è pensato potessero essere coinvolti anche dei ciclisti.

La persone alla guida dell'Audi è rimasta illesa, mentre il conducente della Fiesta è stata elitrasportata all'ospedale di Udine con l'elicottero del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e due ambulanze.