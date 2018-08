Investito da un'auto a Basaldella: 40enne in fin di vita

CAMPOFORMIDO - Un uomo, di 40 anni, di Campoformido, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto nella frazione di Basaldella. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21 del giorno di Ferragosto.

Il pedone stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da una utilitaria condotta da una donna di circa 70 anni, anche lei del posto. La conducente si è subito fermata a prestare soccorso. All'uomo, che ha riportato diversi traumi e aveva perso coscienza, sono state praticate varie manovre dai sanitari intervenuti con ambulanza e auto medica.

Il ferito è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale a Udine dove si trova ricoverato, in condizioni critiche, in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campoformido della Compagnia di Udine.