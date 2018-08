Fiamme nel cucinino: tre persone restano intossicate

LATISANA – Tre persone sono rimaste lievemente intossicate in seguito a un incendio scoppiato, nel pomeriggio di giovedì 16 agosto, in via Annia, a Latisanotta. Le fiamme sono divampate da un cucinino ricavato nella veranda di una villetta, probabilmente da un cestino dei rifiuti.

Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del Fuoco di Latisana che in breve tempo hanno spento l’incendio evitando che si propagasse all’intera abitazione. Nel tentativo di spegnere le fiamme, in un primo momento sono rimasti lievemente intossicanti in tre: le due donne che abitano la casa, madre e figlia di 90 e 63 anni, e un uomo di 37 anni corso in loro aiuto. Tutti sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente i danni sono stati limitati alla sola zona veranda, senza problemi per la struttura dell’abitazione. Sul posto è intervenuta anche un’auto dei carabinieri di Latisana.