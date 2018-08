Lunedì 20 agosto riaprono i cantieri: si parte da viale Volontari

UDINE – Dopo la pausa ferragostana, riprendono le opere pubbliche in città. Lunedì 20, in particolare, riprenderanno i lavori di asfaltatura di viale Volontari della Libertà, nella parte Ovest (lato civici pari), cioè quella che da piazzale Chiavris conduce a via Nimis. Per chi proviene da nord è prevista una deviazione su via Monte Grappa, mentre per chi proviene da sud (lato roggia) l’accesso sarà regolare. L’intervento dovrebbe protrarsi fino al 24 agosto.

Come informa il vicesindaco Loris Michelini, quando i lavori interesseranno l’area di intersezione Volontari della Libertà-Nimis, la circolazione riprenderà regolarmente, con l’istituzione di un senso unico alternato nel solo tratto interessato dal cantiere. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee Saf 1, 2 e 3 saranno deviate da piazzale della Misericordia e via Nimis, mentre le corse extraurbane transiteranno lungo via Gorizia.

A settembre apriranno anche i cantieri di via Gemona, viale Palmanova e via San Francesco (in quest'ultimo caso al termine di Friuli Doc).