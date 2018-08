Udinese, ecco il difensore nigeriano Ekong

UDINE - Il difensore centrale William Paul Ekong, nazionale della Nigeria, è un nuovo giocatore dell'Udinese calcio. Il suo arrivo è stato ufficializzato venerdì 17 agosto dal club friulano.

Nato il 1 settembre 1993 a Haarlem in Olanda, Ekong è stato titolare ai Mondiali di Russia con la Nigeria, disputando le partite del gruppo D contro Croazia, Islanda e Argentina. In Nazionale vanta 24 presenze e un gol. Ekong arriva dal Bursaspor, società che milita nella massima serie turca dove, nell'ultima stagione, ha collezionato 27 presenze, segnando anche due gol.

«Ekong è un giocatore dalla struttura fisica importante - ha dichiarato il direttore dell'Area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè - abile nel gioco aereo sia in fase difensiva che offensiva. Parliamo di un difensore centrale aggressivo, forte nel contrasto e con un'ottima lettura di gioco: un leader riflessivo non istintivo che cerca sempre di giocare il pallone, tutte caratteristiche che si sposano molto bene con il gioco di mister Velazquez». Una pedina improtante per la retroguardia bianconera, soprattutto dopo la partenza di Danilo alla volta di Bologna.