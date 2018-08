Scontro tra una Polo e un furgone in via del Cotonificio

UDINE – Una Volkswagen Polo e un autocarro Iveco destinato al trasporto di alimenti si sono scontrati, nella mattinata di venerdì 17 agosto, in via del Cotonificio, all’intersezione con via Faustino Moisesso. Le due persone alla guida, un 58enne residente nella provincia di Gorizia, e un 20enne di Cordenons, sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati soccorsi dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Da quanto hanno riferiti, la Polo procedeva dalla periferia diretto in centro città quando, giunto in prossimità del civico 223, è finito contro la parte anteriore del furgone che proveniva dal senso di marcia opposto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Ci sono stati dei disagi al traffico.