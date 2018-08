Borgo stazione al setaccio: 10 arresti e 75 persone denunciate

UDINE – Nelle ultime settimane la Polizia di Udine, insieme ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia ferroviaria, alla Digos e al personale dei commissariati di Tolmezzo e Cividale, hanno messo a setaccio la zona del Borgo stazione insieme ad alcune zone della provincia. L’attività ha portato all’arresto di 10 persone (5 delle quali straniere), alla denuncia di 75 persone (49 straniere), all’identificazione di 2.995 persone. I cittadini extracomunitari controllati sono stati 1.523, di cui 7 espulsi e 8 con ordine di abbandonare il territorio nazionale. Sono stati inoltre controllati 1.226 veicoli con 238 posti di blocco e 100 esercizi pubblici. Sequestrati anche 18 grammi di cannabinoidi e 1.051 di cocaina.

Tra i principali interventi messi in atto, l’arresto dei responsabili del furto di 3.680 euro sottratti da due giovani di etnia rom al distributore IP di via Cividale, l’arresto di 3 persone per il possesso (e lo spaccio) di un chilo di cocaina destinata al mercato veneto-friulano, il il recupero di un ciclomotore rubato nel 2016 a Milano e trasportato in un rimorchio da due cittadini romeni, l’individuazione di due cittadini magrebini più volte sorpresi dalla Squadra Volante in occasione di furti e tentati furti a danno di persone e negozi, l’arresto effettuato dalla Volante nei riguardi del motociclista colombiano che sfrecciava per le vie di Udine in stato di alterazione dovuta all’eccessiva assunzione di alcool e che reagiva al controllo degli agenti intervenuti con atteggiamenti minacciosi e aggressivi.