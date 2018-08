UDINE – Auto in fiamme in un garage di via Mantica, in pieno centro, a Udine. E’ successo nella tarda mattinata di sabato 18 agosto, creando un po’ di apprensione tra residenti e passanti.

Una Chrysler è stata avvolta dalle fiamme e solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, scongiurando che il fuoco potesse espandersi anche all’abitazione sovrastante. Quattro persone sono rimaste intossicate in modo lieve e dopo essere fatte uscire dall’abitazione sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate per accertamenti all’Ospedale di Udine.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio che, come detto, è partito da una vettura posteggiata in un’autorimessa al piano terra. Sul posto anche una pattuglia della Polizia.