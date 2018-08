A spasso per Lignano con il foglio di via: denunciati due romeni

LIGNANO SABBIADORO – Non avrebbero potuto essere a Lignano Sabbiadoro, avendo in tasca il foglio di via con il divieto di ritorno nella località balneare per 3 e 1 anno. Eppure i due romeni di 34 e 21 anni si stavano tranquillamente aggirando per le strade di Lignano. Il loro modo di fare ha però insospettito gli agenti di una Volante, che si sono avvicinati.

I due hanno tentato di darsi alla fuga, uno rifugiandosi in chiesa, l’altro in un giardinetto. Gli agenti, però, sono stati più scaltri di loro e li hanno raggiunti e bloccati in via Giovanni Bosco. I due romeni sono senza fissa dimora con precedenti per furto. Sono stati denunciati per inottemperanza dei rispettivi fogli di via.