Maxi incidente a Resiutta: 6 mezzi coinvolti con 17 persone a bordo

RESIUTTA – Un incidente che ha coinvolto 6 mezzi e 17 persone. E’ accaduto sabato sera, verso le 22.30, sull’autostrada A23, all’altezza del comune di Resiutta (in direzione Udine). Si tratta di veicoli tutti con targa straniera provenienti da Germania, Austria e Polonia.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma sul posto sono comunque intervenuti i mezzi del 118. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Notevoli i disagi alla circolazione, già sostenuta per esodo e contro-esodo estivo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.