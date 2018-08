Udine, chiude la pizzeria 'Da Pippo'

UDINE - Ci sono locali a cui uno è più legato. Vuoi per il servizio, vuoi per le pietanze, vuoi per l'ambiente. 'Da Pippo', in viale Armando Diaz, era uno di questi, a cui le persone si erano affezionati. Ormai ha chiuso i battenti, mettendo fine a un locale che per anni ha accolto comitive di amici o di colleghi di lavoro offrendo pizza ma anche primi o secondi.

La notizia ha fatto velocemente il giro dei social e in breve anche sul gruppo Facebook 'Sei di Udine se...' i commenti si sono moltiplicati. In tanti di rammaricano per questa ennesima chiusura, qualcuno dà la colpa all'evoluzione subita dalla città negli ultimi anni, con l'impoverimento generale. Qualcuno ha postato un ricordo personale legato a questo locale (c'è chi ha festeggiato i 18 anni, chi ha conosciuto la sua dolce metà), altri hanno voluto rivolgere un ringraziamento ai titolari e al personale per questi anni di servizio.

Quando un locale chiude, indipendentemente dalle ragioni, non è mai una buona notizia, ma è sempre un impoverimento per la città.