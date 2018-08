Effetto Ronaldo, lievitano i prezzi per Udinese-Juventus

UDINE – L’arrivo di Cristiano Ronaldo nel Campionato italiano sta riaccendendo l’entusiasmo di tifosi e appassionati, tanto che già dalle prime uscite di CR7 l’attenzione (sia mediatica che del sistema di sicurezza) è molto più alta rispetto al solito. Tra le conseguenze della presenza del portoghese negli stadi italiani, c’è anche l’innalzamento dei prezzi dei biglietti da parte dei club. Il 7 ottobre CR7 e la sua Juventus arriveranno al Friuli e la società ha già comunicato il costo dei tagliandi.

AUMENTI RISPETTO ALLA SCORSA STAGIONE - Rispetto alla scorsa stagione (e soprattutto rispetto alle altre gare di Campionato) l’aumento c’è. Le Curve passano dai 45 euro dell’ultima sfida casalinga dell’Udinese con la ‘Vecchia Signora’ a 60 euro, la Tribuna centrale da 95 a 140 euro, la Tribuna laterale da 70 a 105 euro, i Distinti da 75 a 110 euro. Chiaro che, a questi prezzi, per un tifoso ‘friulano’ della Juventus sarebbe stato più conveniente acquistare l’abbonamento annuale spendendo poco di più rispetto alla singola partita, potendosi guardare dal vivo anche altri match della serie A.

I PREZZI PER LE ALTRE PARTITE - Ovviamente di altro livello i prezzi per le prime partite casalinghe dei bianconeri: per la sfida del 26 agosto contro la Sampdoria: 25 euro le Curve, 30 euro la Tribuna laterale, 35 euro i Distinti, 45 euro la Tribuna centrale. Per la partita contro il Torino del 16 settembre, 20 euro le Curve, 25 la Tribuna laterale, 30 i Distinti e 45 euro la Tribuna laterale. Stessi prezzi anche per la sfida interna di mercoledì 26 agosto contro la Lazio.