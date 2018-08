La Gsa si è ritrovata al Carnera: parte ufficialmente la nuova stagione

UDINE - Si è aperta ufficialmente la stagione dell'Apu Gsa Udine che si è riunita domenica sera al Carnera, con la presenza di tutti i giocatori e di tutto lo staff, davanti a circa 400 tifosi presenti, tra cui una cospicua rappresentanza dei supporters del settore D.

Assente giustificato per ferie il presidente Pedone, il g.m. Micalich e l'addetto stampa Fontanini hanno presentato prima il nuovo staff, a cominciare dal nuovo coach Cavina, per poi passare ai giocatori. «Sento nell'aria una bellissima elettricità. Sono sicuro che i nostri ragazzi non risparmieranno una goccia di sudore, questi ragazzi vi faranno divertire!», ha scaldato il pubblico Micalich, subito dopo emulato da Cavina che ha aggiunto: «Sono molto carico, ho tanta energia, ma quella del pubblico è ancora più importante. Sono molto contento di essere tornato, vogliamo vincerne tante, ma l'augurio più grande è quello di divertirci tutti. Tutti i nostri allenamenti saranno a porte aperte, è un invito che faccio ai nostri tifosi per stare insieme».

Poi è stata la volta dei giocatori, chiamati per ordine numerico, a cominciare dal numero 1, il confermato Mortellaro, fino ad arrivare al numero 45 Spanghero, anche se ad entrare per ultimo è stato il numero 8, il nuovo capitano Pinton. Presente anche Nobile per un saluto al pubblico, prima di andare per un anno in prestito a Reggio Calabria. Dopo un primo assaggio di allenamenti al Carnera, la troupe bianconera salirà martedì a Gemona del Friuli per il consueto ritiro pre-campionato. Nella cittadina pedemontana, si terrà anche la prima amichevole della stagione il 28 agosto quando Pinton e compagni se la vedranno con la Virtus Padova degli ex Ferrari e Piazza.