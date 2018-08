Serracchiani: «Salvini nel 2008 ha votato il 'Salva Benetton'»

UDINE - «Nel 2008 Matteo Salvini votò a favore del cosiddetto 'Salva Benetton', che diede al gruppo le concessioni molto vantaggiose per Autostrade. (Il PD, invece, votó in blocco contro questo decreto). Salvini governava con Berlusconi, ora non se lo ricorda più? Meglio rinfrescargli la memoria». Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Debora Serracchiani, allegando lo screenshot dell'elenco dei voti, tra cui si legge il nome di Matteo Salvini e accanto la parola 'favorevole'.

ATTACCO AL GOVERNO LEGA-5 STELLE - Serracchiani prosegue, quindi, ad attaccare frontalmente i due leader del Governo Lega-Cinque Stelle, Salvini e Di Maio, non perdendo occasione per mettere nel mirino l'uno o l'altro. Solo qualche giorno ha ha criticato Salvini e Di Maio per aver spettacolarizzato la tragedia di Genova sui media e sui social network.