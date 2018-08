Calcio, l'Udinese riapre la campagna abbonamenti

UDINE - L'Udinese riapre la campagna abbonamenti per la stagione 2018-2019. Le sottoscrizioni, fa sapere il club friulano, potranno essere effettuate fino alle 13 di sabato 25, ma per venerdì e sabato la sottoscrizione sarà aperta solo all'Udinese Point.

«La scelta di riaprire agli abbonamenti - ha spiegato il dg bianconero, Franco Collavino - deriva dalle numerose richieste che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni, sia al servizio ticketing sia online. L'ottimo risultato ottenuto nel mese di apertura della campagna abbonamenti e la prima partita in trasferta ci hanno indotto a dare seguito a queste richieste, oltre al fatto che la biglietteria è già attiva per le prevendite delle prossime partite in casa, organizzata per rispondere a un volume sostenuto di richieste vista la prevendita per il match del 7 ottobre con la Juventus».