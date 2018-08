Gli eventi in programma martedì 21 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Ant-Man And The Wasp

Ultimo giorno al Cinema Sociale di Gemona per Ant-Man And The Wasp - ancora sullo schermo martedì 21 agosto alle 17 e alle 21. Diretto da Peyton Reed e ispirato agli omonimi supereroi della Marvel in grado di diventare piccolissimi ma anche enormi, il film si avvale della fotografia del ‘carnico di Hollywood’ Dante Spinotti.

Metti la nonna nel freezer

Martedì 21 agosto alle 21.15 sul grande schermo all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio arriva Metti la nonna nel freezer, irriverente e romantica commedia nera con Fabio De Luigi, Miriam Leone e Barbara Bouchet. Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal CEC - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle ore 21.15. In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario (via Asquini 33).

Carniarmonie​​​​​​​

Tra gli appuntamenti legati al progetto cultura di Tolmezzo Città Alpina, che ha visto nascere un’orchestra giovanile alpina e diverse formazioni di musica da camera ad opera della Fondazione Luigi Bon di Colugna vincitrice del bando, martedì 21 agosto alle 21 nella Sala Gradoni Kursaal di Sauris di Sotto, sarà ospite il giovane duo composto dal violoncellista Pierluigi Rojattie dal pianista Matteo Bevilacqua. I due promettenti musicisti friulani, con un prodigioso curriculum per una carriera che si stanno costruendo con studi rigorosi in Italia e all’estero, eseguiranno un concerto nato in collaborazione con il festival Carniarmonie. Programma squisitamente romantico, pieno di fascino e non facile esecuzione. Di Brahms la ‘Sonata n. 1 in mi minore per violoncello e pianoforte’, di Faurè l’Elegia in do minore per violoncello e pianoforte op. 24’, infine di Franck la ‘Sonata in la maggiore per violoncello e pianoforte’. www.carniarmonie.it

Nei Suoni dei Luoghi

Tre capolavori per un quartetto: violino, viola, violoncello e pianoforte saranno i protagonisti dell'appuntamento di martedì 21 agosto, alle 21, alla Chiesa di Santa Chiara dell'Educandato Uccellis (Udine). Proposto dal Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi, realizzato con il sostegno della Regione Fvg, il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine e la Fondazione Luigi Bon nell’ambito della rassegna ‘Armonie in Corte’.

Festival Lignano Noir

Giorgio Scerbanenco è uno scrittore poliedrico che ha saputo coniugare la professione di giornalista con quella di narratore di storie. Al Festival Lignano Noir ci attende un appuntamento (martedì 21 agosto, alle 18.30) dedicato alla scrittura nelle sue declinazioni della cronaca e della fiction con la partecipazione di tre esperti. Info, qui.