Immigrazione, Shaurli (Pd): «Ripristinare l'accoglienza diffusa»

UDINE - Il consigliere regionale del Partito Democratico, Cristiano Shaurli, interviene sul tema dell'immigrazione affrontato dall'assessore regionale Roberti.

«I migranti fuggono da guerre torture e privazioni. Sembra che l'assessore Roberti inizi a capirlo - afferma Shaurli - e che riconosca le scelte e le innegabili esigenze di un fenomeno come quello migratorio, sia nei progetti con Confartigianato, sia in un'accoglienza diffusa, che è l'unica soluzione per evitare ciò che Udine oggi sta vivendo. Speriamo non perda troppo tempo, come dichiara, ad analizzare e studiare la situazione che è la stessa da anni ed è stata già analizzata, o a sperare in aiuti dal governo amico».

Conclude Shaurli: «Ora deve governare, il suo compito è dare risposte ai cittadini di Udine come a persone in difficoltà, dimostri di saperlo fare».