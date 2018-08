Dormo con le farfalle: nuovo appuntamento a Bordano

BORDANO - Alla fine di agosto, prima di tornare in ‘modalità scuola’, un'ultima giornata per i tuoi ragazzi. Anzi una notte. Il 28 agosto (dalle 18.30), a Bordano, alla Casa delle Farfalle, uno degli eventi più amati dai giovani naturalisti (ragazzi tra i 6 e gli 11 anni che hanno frequentato dalla classe prima alla quinta della Scuola Primaria), una ‘notte al museo’ tutta speciale. All’imbrunire, gli avventurieri si sposteranno nei prati per giocare e conoscerci, incontrare gli animali del bosco, ascoltare racconti incredibili narrati da strani personaggi che popolano queste campagne. Poi rientreranno nelle serre, per continuare a giocare e conoscere gli animali notturni. Infine, tutti nei sacchi a pelo.

L’EVENTO prevede una cena al sacco (che i partecipanti dovranno portarsi da casa), una passeggiata con giochi e animazioni di tipo naturalistico (in caso di maltempo le attività verranno effettuate all’interno della struttura), una visita notturna alle sere e il meritato riposo in sacco a pelo. Al mattino colazione offerta dalla struttura e rientro a casa.

INFORMAZIONI: 344.2345406 | info@bordanofarfalle.it |