A Lignano, per la finale di Miss Fvg, ospite Alice Rachele Arlanch

LIGNANO - Per il quinto anno consecutivo, sarà l’elegante salone del Centro Congressi ‘Kursaal’ di Lignano Sabbiadoro (Ud) a ospitare la finale regionale di ‘Miss Friuli Venezia Giulia’, titolo valido per l’ammissione alle ‘prefinali’ nazionali di ‘Miss Italia 2018’.

L’EVENTO - Il tradizionale appuntamento dove si andrà a eleggere la più bella della Regione è fissato per mercoledì 22 agosto alle 21.30 quando sul palcoscenico saliranno tutte quelle ragazze che, in questi mesi, si sono aggiudicate le numerose selezioni, iniziate nel mese di aprile.

LA MISS ITALIA IN CARICA - Attesa ospite della finale regionale al Kursaal, Alice Rachele Arlanch, ‘Miss Italia 2017’. Alice è nata a Rovereto (Tn) viene da una delle 42 frazioni del Comune di Vallarsa (Trento), che conta 14 abitanti ha ventidue anni e studia giurisprudenza all’Università di Trento, con indirizzo ‘Diritto internazionale e trans europeo’: brillante, creativa, intraprendente, occhi verdi e un sorriso particolare, Miss Italia 2017 ha davvero colpito nel segno. Ha fatto il giro delle televisioni ospite dei programmi di maggior successo, ha già debuttato nella fiction più popolare, ‘Don Matteo’ ed ancora oggi, ha inviti ovunque. È stata anche la madrina del Giro d’Italia e non c’è grande evento che non richieda la sua presenza.

LA FINALE - L’appuntamento del 22 agosto sarà reso possibile grazie alla ‘S.I.L. - Società Imprese Lignano S.p.A.’ che gestisce la storica struttura posta sul Lungomare Riccardo Riva di Lignano Riviera e all’agenzia ‘modashow.it’ di Paola Rizzotti esclusivista in Regione del più popolare concorso nazionale di bellezza, giunto quest’anno alla settantanovesima edizione. Nella finale di mercoledì, oltre all’elezione di ‘Miss Friuli Venezia Giulia’, si eleggerà anche ‘Miss Cinema Friuli Venezia Giulia’. L’ingresso al Centro Congressi ‘Kursaal’ per assistere allo spettacolo sarà gratuito. Informazioni: www.missitalia.it.