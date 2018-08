Teppista 54enne devasta un vagone e i bagni della stazione

UDINE - Il personale della sezione Polizia ferroviaria di Udine ha rintracciato e identificato un uomo di 54 anni, senza fissa dimora, che nei giorni scorsi si era reso responsabile di alcuni danneggiamenti nei locali della stazione del capoluogo friulano e su un convoglio in sosta.

Nella notte dell’8 agosto l’uomo si era intrufolato nei bagni femminili della stazione, aveva sradicato un porta salviette lanciandolo sul primo binario; aveva poi svuotato uno degli estintori e provocato l’allagamento dei locali. Non soddisfatto, aveva proseguito l’azione all’interno di un convoglio fermo al quarto binario e, in attesa di partire per Venezia, dove strappava le tendine di uno scompartimento, svuotava un ennesimo estintore e danneggiava i bagni di un vagone rompendo delle suppellettili e imbrattando il locale con i propri escrementi.

Le indagini avviate dalla Polizia ferroviaria di Udine hanno prontamente portato a identificare l’autore degli atti teppistici, il quale è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni mobili altrui.