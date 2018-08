Mille petali di cinema: arriva ‘Hotel Transylvania 3’!

UDINE – Cosa accade quando tutti i mostri più terrificanti decidono di prendersi una vacanza e fare una crociera? L’esilarante risposta è in ‘Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa’, in prima visione assoluta domani mercoledì 22 agosto alle ore 21.15 al cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio!



LA PELLICOLA - Anche i mostri nel loro piccolo si stressano, soprattutto se devono gestire un hotel e una famiglia allargata composta da mummie, licantropi e creature gelatinose. Mento affilato, occhiaie profonde e tintarella di luna, il bisbetico Dracula si lascia convincere dalla figlia Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra lusso. Qui succede l'inaspettato: la curiosità del cinico conte viene stuzzicata dalla misteriosa donna capitano della nave, la seducente Ericka. Ma la donna nasconde un segreto che potrebbe mettere tutti i mostri in pericolo...



AL CENTRALE - Da giovedì 23 agosto il divertente film di animazione, con protagonista la più strampalata compagnia di mostri mai vista sul grande schermo, riaprirà il cinema Centrale di via Poscolle, che riprende così ufficialmente la programmazione dopo la consueta pausa estiva. Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal Cec - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle 21.15. In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario (via Asquini 33).