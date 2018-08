G.a.m.e.: Quattro sassofonisti dal liceo musicale ai concerti

FORGARIA - Il 24 agosto alle 20.45 a Forgaria nel Friuli, nel retro della chiesa di San Lorenzo, si terrà il concerto di presentazione ufficiale di ‘Humors’, il primo lavoro discografico del G.A.M.E. Saxophone Quartet, che ha già riscosso particolare apprezzamento dal pubblico e dal compositore spagnolo Alcade Rodriguez.

IL GIOVANE GRUPPO, pluripremiato in vari concorsi nazionali ed internazionali, nasce nell’ottobre 2016 sotto la guida del maestro Alex Sebastianutto. Ha avuto modo di perfezionarsi con docenti di fama internazionale per poi esibirsi in importanti stagioni musicali. Il quartetto prende il nome dalle iniziali dei nomi dei sassofonisti: Guglielmo Tonelli, Andrea Biasotto, Michele Gallio, Enrico Leonarduzzi; quattro giovani talenti che sono sempre riusciti a conciliare lo studio e il continuo perfezionamento con l’attività concertistica.

‘HUMORS’ - in italiano ‘Umori’ - nasce dalla voglia di raccontare quanto la musica sia molto spesso associata ad un’idea o a un’immagine che a volte si nasconde dietro la melodia o lo spartito, e che non è possibile cogliere immediatamente. Proprio per questo ‘Humors’ vuole portare a galla quello che a volte non viene percepito. Il disco è stato registrato da Francesco Blasig presso l’East Land Reconding Studio di Cormòns.

IN QUESTA OCCASIONE, impreziositi dalla presenza del talentuoso sassofonista friulano Simone Moschitz, si esibiranno su musiche di Nyman, Gershwin, Iturralde, Piazzolla. Grandi nomi insieme a pagine di autori della nuova generazione, come il compositore friulano Corazza, Mackey, Rodriguez, Tonelli. Saranno questi i cardini sonori di un programma insolito ed accattivante, un gioco sonoro come recita l’anagramma del loro nome, ora trascritto e ora originale per quattro sassofoni. In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la sala parrocchiale Antonio Murero di Forgaria nel Friuli.