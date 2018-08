Venanzi (Pd) boccia i primi 100 giorni della giunta Fontanini

UDINE – «Abbondantemente sotto la sufficienza». E’ il voto che il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ed ex assessore Alessandro Venanzi, dà alla giunta Fontanini dopo i primi 100 giorni di governo dai microfoni di UdiNews.

«Vedo una giunta che non solo ad agosto è in ferie – precisa Venanzi – ma che lavora nel tempo residuo, nel senso che lo fa a fine giornata, quando non c’è più tempo per lavorare. Ho fatto l’assessore al Commercio, e so cosa vuol dire correre tutto il giorno». Per l’esponente del Pd, la giunta Fontanini sta perdendo l’elenco delle priorità: «Penso all’experimental city in via Cividale, che il governo nazionale ha archiviato, penso al regalo fatto alla Regione per il teatro di Udine, con l’assegnazione di una quota paritaria, penso alla progettualità e al trasporto pubblici locale della città».

Venanzi, però, incalzato da Domenico Pecile, ammette alcune responsabilità sull’istituzione della Ztl in città: «E’ evidente che su questo tema serve un’assunzione di responsabilità. Era un percorso sperimentale che andava reiterato. Diciamo però che la politica decide gli indirizzi, poi è la parte tecnica che trova il modo per applicarli».