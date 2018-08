Zuglio: Glesie Furlane festeggia i 44 anni di fondazione

ZUGLIO - Si rinnova l'incontro di Zuglio grazie all'ospitalità di don Giordano Cracina e alla Fondazione Polse di Cougnes, in occasione dei 44 anni di fondazione di Glesie Furlane (www.glesiefurlane.org). Il sodalizio che nel 1974 mise in atto una clamorosa protesta per rivendicare il proprio diritto di celebrare la messa in friulano, si ritroverà domenica 26 agosto, alle 18, nella Cattedrale di San Pietro in Carnia a Zuglio per il canto dei Vespri accompagnati dai solisti del Coro Rôsas di Mont della Pieve di Gorto, ricordando pre 'Sef Cjargnel scomparso il 28 dicembre 2017. Inoltre sarà l'occasione per conoscere in anteprima, importanti novità relative alle prossime scadenze che riguardano Glesie Furlane.

INTERVENTI - Sono previsti tre interventi, quello del socio Gabriele Zanello e del vicepresidente pre Roman Michelot che aggiorneranno i convenuti sulla prossima nuova edizione della Bibie par furlan, revisionata e che verrà pubblicata a breve dal Istituto Pio Paschini con la collaborazione di Glesie Furlane e il sostegno dell'Arcidiocesi di Udine. Presente anche il regista Massimo Garlatti-Costa che, dopo il successo di Missus, farà il punto sui lavori del suo ultimo documentario in lingua friulana dedicato all'autonomismo e al ruolo che hanno avuto i preti friulani quali don Giuseppe Marchetti, don Francesco Placereani e don Antonio Bellina. Infine, presente anche il presidente pre Roberto Bertossi che informerà sulle ultime novità in merito alla traduzione del Messâl Roman par furlan, pront dal 2006. Ai partecipanti sarà consegnata una copia dell'Annuario 2017. L'evento è libero ed aperto a tutti.