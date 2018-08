Motociclista cade in autostrada: 8 km di coda

FVG - Otto chilometri di coda, in direzione Venezia, nel tratto di A4 compreso fra Latisana e Portogruaro a causa di un incidente. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è caduto. Per fortuna le auto che lo seguivano sono riuscite a non investirlo, ma le conseguenze sono state comunque gravi per l’uomo.

I SOCCORSI - Immediato l’intervento dell’elisoccorso che ha fatto scendere il medico per stabilizzare il ferito, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. In realtà poi l’ambulanza non è stata fatta arrivare ma è stato deciso di trasportare il ferito con l’elicottero che è tornato sul posto una seconda volta. Il personale di Autovie Venete è stato impegnato notevolmente per gestire il flusso di traffico che in questi giorni è sempre molto intenso. Anche in direzione Trieste, infatti, si segnalano forti rallentamenti con code a tratti di circa 4 chilometri.