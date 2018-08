Gli eventi in programma giovedì 23 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

La notte della Taranta

Per concludere con calore e allegria il mese di agosto lo staff del Caffè dei Libri (via Poscolle, 65, 33100 Udine) ha pensato di prendere ispirazione dal famoso festival salentino per una serata condita da sapori, ritmi e canti d’amore del Sud Italia (il 23 agosto alle 20). Info, qui.

Ella & John

Ancora grandi titoli sul grande schermo all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio: da non perdere giovedì 23 agosto, alle 21.15, alle 21.15 Ella & John - The Leasure Seeker, film di Paolo Virzì in versione on the road americana, reso ancora più straordinario dalla vitalità di due interpreti d’eccezione come Helen Mirren e Donald Sutherland.

Perdon de Quarte d'Avost​​​​​​​

Tornano i festeggiamenti del Perdon de Quarte d'Avost, a Risano dal 23 al 27 agosto. Qui il programma completo.

OltreConfine 1918/2018

Rinviata per maltempo a luglio, la ‘passeggiata teatrale’ nel progetto OltreConfine 1918/2018 incontra la comunità di Castions di Strada giovedì 23 agosto. Il percorso teatrale ‘In cammino: la pace dei morti, il silenzio dei vivi’ prenderà le mosse alle 20.30 dalla Chiesa di S. Maria (via del Riposo) e attraverserà strade e campagne avvolgendo il filo rosso della memoria a 100 anni dalla fine della Grande Guerra.

​​​​​​​Festainsieme 2018

E' tutto pronto per FestaInsieme 2018. L'appuntamento è fissato dal 23 al 26 agosto, alla Parrocchia di S. Pio X. Il programma completo, qui.

Bestia da latte

Giovedì 23 agosto alle 18.30, agli Incontri con l’autore e con il vino, torna al Palapineta di Lignano Gian Mario Villalta con il suo ultimo romanzo Bestia da latte (SEM editore). Anche in questo appuntamento, il dialogo si abbinerà a un vino e a una cantina friulana: la Malvasia Doc Fco 2015 di Conte d'Attimis – Maniago di Buttrio.

Sagra del Perdon di Sant Antoni

Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà, a Cussignacco, da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Il programma è qui.