Che tempo farà il 24 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'anticiclone di origine tropicale dominerà il Mediterraneo e l'Europa centrale fino a venerdì mattina, poi il veloce avvicinamento di una depressione atlantica con aria fredda in quota, provocherà instabilità sabato e domenica.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 24 agosto avremo, al mattino, su tutte le zone cielo in prevalenza poco nuvoloso con atmosfera afosa, poi in giornata aumento della nuvolosità sulla zona montana, con rovesci e temporali sparsi. In serata probabile peggioramento anche su pianura e costa con temporali, anche forti e con piogge abbondanti. Venti a regime di brezza, in serata sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato.