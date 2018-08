Truffa ai danni di anziani: ci casca una 90enne a Udine

UDINE – Fanno leva sulla buona fede e sull’ingenuità delle persone anziane. E, alla fine, qualcuno ci casca sempre. E’ capitato anche a Udine, martedì, quando una novantenne ha consegnato gioielli e oggetti preziosi a un fantomatico avvocato. L’uomo, che poi si è rivelato un truffatore, con la scusa che i soldi servivano per tirare fuori dai guai il figlio della donna, è riuscito a mettere le mani su tutto quello di prezioso che l’anziana teneva in casa.

Come da copione, il truffatore prima ha telefonato alla sua vittima, raccontando la bufala dell’incidente o della denuncia, poi si è presentato a casa per incassare. Nel caso del colpo messo a segno in via Piutti, come riporta il Messaggero Veneto, la quantificazione del bottino è ancora in corso. Quando la donna si è accorta di essere stata raggirata ha avvisato un familiare che a sua volta ha informato dell'accaduto la Polizia. Nella stessa giornata, martedì 21 agosto, altri due tentativi di truffa in città sono andati a vuoto.