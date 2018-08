‘Baite Aperte’ in Val Bartolo rimandata a causa del maltempo

FRIULI - »Considerate le pessime previsioni metereologiche per il prossimo fine settimana (25 e 26 agosto), Baite Aperte è rinviata a sabato 1 e domenica 2 settembre", la comunicazione ufficiale è stata fatta attraverso la pagina Facebook dell'evento. L’evento si terrà in concomitanza con la tradizionale Sagra di Sant’Egidio, «avrete pertanto l'opportunità di assistere anche alle tradizioni che da decenni si perpetuano in Valcanale e in particolare nel paese di Camporosso».

IL PROGRAMMA IN BREVE - Sabato 1 alle 17 taglio della Maja e dalle 20 serata danzante con Bierbusters. Domenica 2 con partenza alle 8.30 tradizionale sfilata accompagnata dal Gruppo Bandistico della Valcanale. Alle 10.30 Santa Messa e a seguire i canti sotto il tiglio. Dalle 20 serata danzante con i Doganirs

CHIUSURA ALLE 18 - «Nel rispetto degli organizzatori della Sagra di Sant’Egidio e della tradizione le Baite in Val Bartolo chiuderanno sia sabato che domenica alle 18. Scendendo da Val Bartolo siete tutti invitati sotto il tendone della Sagra dove troverete ottimo cibo e potrete scatenarvi sulla pista da ballo».