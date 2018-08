CODROIPO – Colpo alla ‘Mr Inox’ di Codroipo, nella zona artigianale piccola di Moro 2. I ladri hanno agito nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo mezzanotte, portando via le chiavi di un furgone e attrezzature come flex e trapani a batteria. A darne notizia è la figlia del titolare dell’azienda, che ha postato le foto dell’accaduto sul gruppo Facebook ‘Sei di Codroipo se…’. Non contenti, i malviventi hanno anche sventrato il distributore delle bevande e messo a soqquadro varie zone dello stabilimento.

La figlia del titolare lancia quindi un appello sui social: «Prego gentilmente di condividere questo post e se qualcuno vede movimenti sospetti segnali subito alle forze dell’ordine». Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Udine.