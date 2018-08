Gli eventi in programma venerdì 24 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Palio di San Donato

Il 24, 25 e 26 agosto 2018 a Cividale del Friuli avrà luogo la XIX edizione del Palio di San Donato, evento che rievoca l’antico torneo che, a celebrazione del Santo Patrono, veniva bandito in città il 21 agosto di ogni anno, dal XIV secolo al 1797. I dettagli del programma, qui. Info viabilità, qui.

Enjoy! The Fest

Parte il conto alla rovescia per Enjoy! The Fest, il nuovo festival che riporterà la musica internazionale al Parco del Rivellino e che punta a offrire al suo pubblico una manifestazione di qualità a 360°, nel segno del ‘festival boutique’. A partire dalla musica: tre giorni, dal 24 al 26 agosto, che porteranno a Osoppo sonorità variegate, dal rap, al rock, alla world music, e musicisti entrati nel mito. Qui il programma della giornata.

Il maestro di violino

In anteprima venerdì 24 agosto alle 21.15 al cinema all'aperto del giardino «Loris Fortuna» di Piazza Primo Maggio Il maestro di violino, coinvolgente storia di formazione nel Brasile di oggi.

Carniarmonie

Giovane e brillante il duo friulano composto dalla clarinettista Sara Papinutti e dalla pianista Carolina Pérez-Tedesco, la formazione ospite del concerto a firma Carniarmonie di venerdì 24 agosto alle 20.45 nella Chiesa di San Rocco a Cavazzo Carnico. www.carniarmonie.it

Festa Paesana, a Galleriano

Torna la 52^ edizione della Festa Paesana dal 19 agosto al 3 settembre. Ecco, qui il programma completo.

Anciuti Music Festival

Dal 24 al 26 agosto a Forni di Sopra, all’ombra delle Dolomiti orientali patrimonio Unesco dell’umanità si terrà l’Anciuti music festival a ricordo di Johannes Maria Anciuti definito dal Prete Rosso Antonio Vivaldi ‘Lo Stradivari dell’Oboe’. Info, qui.

Blessound

Blessound, il festival musicale organizzato dalla ProBlessano che da anni porta la migliore musica indipendente italiana e internazionale nel cuore del Friuli, dà appuntamento il 24, 25 e 26 agosto. Il programma è qui.

Fieste in Pais

Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra (in programma dal 24 agosto al 2 settembre) è nata 104 anni fa come festa di tutto il paese, nella ricorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Il programma è disponibile, qui.

Perdon de Quarte d'Avost

Tornano i festeggiamenti del Perdon de Quarte d'Avost, a Risano dal 23 al 27 agosto. Qui il programma completo.

Festainsieme 2018

E' tutto pronto per FestaInsieme 2018. L'appuntamento è fissato dal 23 al 26 agosto, alla Parrocchia di S. Pio X. Il programma completo, qui.

Dissonanze 4

Il 24 agosto sul palco del Circolo Cas’Aupa (in via Val D'Aupa 2, a Udine), dalle 19, salirà Generic Animal. Info, qui.

Sagra del Perdon di Sant Antoni

Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà, a Cussignacco, da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Il programma è qui.

‘Notis d'Istât’

Concerto con il gruppo di ottoni ‘Brassevonde’ diretto da Marco Maiero e con l’organista Marco Rossi venerdì 24 agosto, alle 18. Maggiori dettagli, qui.