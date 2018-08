Gli eventi in programma sabato 25 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Mistirs a Paulao

‘Cultura, tradizioni e mestieri della Val d’Incarojo’ (25-26 agosto a Paularo) specifica il sottotitolo di questa fortunatissima festa di fine agosto. Piazze ed angoli caratteristici di Paularo vengono animati da rappresentazioni di antiche usanze e mestieri che, mescolandosi a canti e musiche, portano indietro nel tempo, creando un’atmosfera di grande suggestione.

Parole in rifugio

È dedicato a Leonardo Zanier l’appuntamento di sabato 25 agosto al Rifugio Chiadinas alle ore 18, in posizione panoramica sotto la dorsale del Monte Crostis, con il reading Friulani, migranti immemori. I dettagli, qui.

Andrea Poggio a Terenzano

In occasione della nuova edizione di ‘Fieste dal Pais’, due giorni di musica, spettacolo, e divertimento, in programma a Terenzano, il 25 agosto, è previsto un appuntamento immancabile: Andrea Poggio si esibirà in un concerto, a ingresso gratuito. Dettagli, qui.

Music for Wilder Mann

Il concerto Music for Wilder Mann (sabato 25 agosto dalle 21) è un evento speciale in un luogo speciale presentato per la prima volta nella forma in cui venne originalmente concepito l’album: due violoncelli ed una viola e gli strumenti elettronici di Teardo a cercare un rapporto con gli scatti straordinari di Fréger. Info, qui.

Palio di San Donato

Il 24, 25 e 26 agosto 2018 a Cividale del Friuli avrà luogo la XIX edizione del Palio di San Donato, evento che rievoca l’antico torneo che, a celebrazione del Santo Patrono, veniva bandito in città il 21 agosto di ogni anno, dal XIV secolo al 1797. I dettagli del programma, qui. Info viabilità, qui.

Festa Paesana, a Galleriano

Torna la 52^ edizione della Festa Paesana dal 19 agosto al 3 settembre. Ecco, qui il programma completo

Anciuti Music Festival

Dal 24 al 26 agosto a Forni di Sopra, all’ombra delle Dolomiti orientali patrimonio Unesco dell’umanità si terrà l’Anciuti music festival a ricordo di Johannes Maria Anciuti definito dal Prete Rosso Antonio Vivaldi ‘Lo Stradivari dell’Oboe’. Info, qui.

Blessound

Blessound, il festival musicale organizzato dalla ProBlessano che da anni porta la migliore musica indipendente italiana e internazionale nel cuore del Friuli, dà appuntamento il 24, 25 e 26 agosto. Il programma è qui.

Fieste in Pais

Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra (in programma dal 24 agosto al 2 settembre) è nata 104 anni fa come festa di tutto il paese, nella ricorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Il programma è disponibile, qui.

Perdon de Quarte d'Avost

Tornano i festeggiamenti del Perdon de Quarte d'Avost, a Risano dal 23 al 27 agosto. Qui il programma completo.

Festainsieme 2018

E' tutto pronto per FestaInsieme 2018. L'appuntamento è fissato dal 23 al 26 agosto, alla Parrocchia di S. Pio X. Il programma completo, qui.

Sagra del Perdon di Sant Antoni

Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà, a Cussignacco, da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Il programma è qui.

Enjoy! The Fest

Parte il conto alla rovescia per Enjoy! The Fest, il nuovo festival che riporterà la musica internazionale al Parco del Rivellino e che punta a offrire al suo pubblico una manifestazione di qualità a 360°, nel segno del ‘festival boutique’. A partire dalla musica: tre giorni, dal 24 al 26 agosto, che porteranno a Osoppo sonorità variegate, dal rap, al rock, alla world music, e musicisti entrati nel mito. Qui il programma della giornata.

Nei Suoni dei Luoghi

Tre componenti della famiglia dei legni (oboe, clarinetto e flauto) saranno i protagonisti, assieme al pianoforte, del concerto del talentuoso quartetto ‘’Four Characters’’ che il Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi, organizzato con il sostegno della Regione Fvg, propone sabato 25 agosto, alle 21, nel chiostro dell'ex convento domenicano di Aiello del Friuli (UD) o in caso di pioggia nella Sala civica di via Battisti. Prenotazione obbligatoria allo 0432.532330.

Ready Player One

Sabato 25 agosto alle 21.15 sul grande schermo all’aperto del Giardino «Loris Fortuna» di Piazza Primo Maggio torna Ready Player One ultimo successo diretto da Steven Spielberg e tratto dall'omonimo bestseller di culto di Ernest Cline. Un film entusiasmante e unico nel suo genere, ricco di citazioni – cinema, musica e videogiochi – tutte da scoprire.