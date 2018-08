Gli eventi in programma domenica 26 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

38° rassegna artigianale e artistica della Carnia

Vetrina di eccellenza dell’artigianato carnico (fino al 26 agosto a Socchieve), questa rassegna ormai ‘storica’ valorizza e promuove la creatività e l’ingegno di artigiani ed artisti locali. Vi sono esposti oggetti legati alle tradizionali lavorazioni della montagna, ma anche pezzi frutto di nuove tecniche e opere d’artisti: oggetti e sculture in legno, pelletterie, ceramiche, gioielli, abbigliamento in lana cotta, biancheria per la casa tessuta con decori tradizionali, antichi mobili sapientemente restaurati e pezzi di liuteria insomma. Una trentina gli espositori, per una raffinata mostra che di anno in anno seleziona e racconta le novità e l’evoluzione dell’artigianato artistico in Carnia. Da non perdere per scoprire il piacevole connubio tra modernità e tradizione, che la creatività carnica sa regalare.

Festa Paesana, a Galleriano

Torna la 52^ edizione della Festa Paesana dal 19 agosto al 3 settembre. Ecco, qui il programma completo

Anciuti Music Festival

Dal 24 al 26 agosto a Forni di Sopra, all’ombra delle Dolomiti orientali patrimonio UNESCO dell’umanità si terrà l’Anciuti music festival a ricordo di Johannes Maria Anciuti definito dal Prete Rosso Antonio Vivaldi ‘Lo Stradivari dell’Oboe’. Info, qui.

Blessound

Blessound, il festival musicale organizzato dalla ProBlessano che da anni porta la migliore musica indipendente italiana e internazionale nel cuore del Friuli, dà appuntamento il 24, 25 e 26 agosto. Il programma è qui.

Enjoy! The Fest

Parte il conto alla rovescia per Enjoy! The Fest, il nuovo festival che riporterà la musica internazionale al Parco del Rivellino e che punta a offrire al suo pubblico una manifestazione di qualità a 360°, nel segno del ‘festival boutique’. A partire dalla musica: tre giorni, dal 24 al 26 agosto, che porteranno a Osoppo sonorità variegate, dal rap, al rock, alla world music, e musicisti entrati nel mito. Qui il programma della giornata.

Fieste in Pais

Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra (in programma dal 24 agosto al 2 settembre) è nata 104 anni fa come festa di tutto il paese, nella ricorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Il programma è disponibile, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180811-525175

Perdon de Quarte d'Avost

Tornano i festeggiamenti del Perdon de Quarte d'Avost, a Risano dal 23 al 27 agosto. Qui il programma completo.

Festainsieme 2018

E' tutto pronto per FestaInsieme 2018. L'appuntamento è fissato dal 23 al 26 agosto, alla Parrocchia di S. Pio X. Il programma completo, qui.

Sagra del Perdon di Sant Antoni

Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà, a Cussignacco, da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Il programma è qui.

Mistirs a Paularo

‘Cultura, tradizioni e mestieri della Val d’Incarojo’ (25-26 agosto a Paularo) specifica il sottotitolo di questa fortunatissima festa di fine agosto. Piazze ed angoli caratteristici di Paularo vengono animati da rappresentazioni di antiche usanze e mestieri che, mescolandosi a canti e musiche, portano indietro nel tempo, creando un’atmosfera di grande suggestione.

Palio di San Donato

Il 24, 25 e 26 agosto 2018 a Cividale del Friuli avrà luogo la XIX edizione del Palio di San Donato, evento che rievoca l’antico torneo che, a celebrazione del Santo Patrono, veniva bandito in città il 21 agosto di ogni anno, dal XIV secolo al 1797. I dettagli del programma, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180803-524677 Info viabilità, qui.

Parole in rifugio

Dalle parole si passa alle immagini, quelle del film su soggetto di Flavio Ghio e con regia di Giorgio Gregorio Domandando di Dougan in programma domenica 26 agosto alle ore 18 al Rifugio Divisione Julia, a Sella Nevea. Info, qui.

Carniarmonie

l Flute String Quartet, con Giuseppe Nova al Flauto, Glauco Bertagnin al violino, Marco Nason alla viola e Leonardo Sapere al violoncello, è l’ensemble protagonista del concerto di domenica 26 agosto alle 20.45 nella Chiesa di San Paolo a Raccolana di Chiusaforte. www.carniarmonie.it.