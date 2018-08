Ronchis, a fuoco i container dell'ex casello autostradale

LATISANA - Un incendio è scoppiato nella mattinata di giovedì 23 agosto nell'ex casello autostradale di Ronchis di Latisana, dove sono state avvolte dalle fiamme alcune casette prefabbricate utilizzate dal personale di Autovie Venete. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Latisana e le forze dell'ordine. Ancora da chiarire le cause del rogo, comunque ha provocato danni ingenti. Ventiquattro moduli abitativi, ventitré postazioni di lavoro sono state distrutte dalle fiamme e una decina sono le auto bruciate o gravemente danneggiate.

Molte le segnalazioni giunte al Comando dei Vigili del Fuoco di persone preoccupate per l'alta colonna di fumo nero che si è alzata nella zona verso l'una del pomeriggio, avvistata fin dal vicino Veneto. Come ha comunicato Autovie Venene nessuno si è fatto male e questo 'incidente' non pregiudicherà i lavori per la terza corsia nel terzo lotto Alvisopoli - Gonars.