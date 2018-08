Allerta meteo della Protezione Civile: da venerdì a domenica attesi temporali forti

UDINE – Allerta meteo della Protezione Civile Fvg per i forti temporali in arrivo tra venerdì 26 e domenica 26 agosto. In particolare, lo stato di allerta giallo riguarda tutto il territorio regionale per le piogge intense che interesseranno il Fvg con la possibilità di temporali forti.

LE PREVISIONI - L’ondata di maltempo è attesa per la serata di venerdì 24 agosto. Sabato 25 la possibilità di temporali forti aumenterà e sulla costa comincerà anche a soffiare bora. Una tendenza che proseguirà anche per la giornata di domenica, con un brusco calo delle temperature. Probabili nevicate su Alpi Caniche e Alpi Giulie oltre i 1.600 metri circa. La situazione migliorerà entro fine giornata.

POSSIBILI ALCUNI SMOTTAMENTI - Le intense precipitazioni potrebbero causare smottamenti o allagamenti, quindi il sistema di Protezione Civile mette in allerta le squadre comunali affinchè tengano monitorato il territorio.