Ladro in spiaggia a Rimini, scoperto con le telecamere del beach box

RIMINI - Un 35enne residente in Friuli-Venezia Giulia, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato in servizio al beach-box di piazzale Roma, a Rimini, per il furto di uno zainetto.

Secondo la denuncia presentata da una turista, il giovane aveva prelevato lo zaino della donna che si era allontanata con un'amica per una passeggiata sulla battigia. Attraverso il sistema di video sorveglianza installato all'interno del presidio, i poliziotti sono riusciti a estrapolare le immagini del furto e a individuare l'autore.

Acquisite le foto, gli agenti hanno controllato la spiaggia e le zone vicine trovando la persona ricercata. Identificato, il 35enne è stato denunciato per il reato di furto aggravato.