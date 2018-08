Il bar ‘Da Teto’ ancora nel mirino dei ladri. I titolari: «Vi aspettiamo»

CODROIPO – Non è pace per il bar ‘Da Teto’ di Codroipo. I ladri hanno tentato un nuovo assalto al locale a distanza di poche settimane dall’ultimo episodio. Anche questa volta il colpo non è riuscito, anche se i danni causati alle strutture sono comunque ingenti. I ladri sono riusciti a forzare un ingresso utilizzando un furgone rubato il giorno prima e a mettere le mani su alcune macchinette slot machine. Non sono però riusciti a forzarle e a prelevare il denaro per l’arrivo tempestivo dei carabinieri.

Sono gli stessi titolari del locale, i fratelli Nadalini, Andrea e Gabriele, ad aver postato su Facebook la notizia del furto: «Guardando il lato positivo - scrive Gabriele - abbiamo recuperato il furgone rubato la notte precedente all’EdilEuro…Purtroppo i quattro malviventi messi in fuga a piedi dall’arrivo dei militari sono scappati, facendo perdere le loro tracce...Siamo al terzo tentativo di furto senza bottino, ma con solo danni. E sempre più vicini a prenderli. Vi aspettiamo», conclude Gabriele, che ringrazia i carabinieri di Codroipo per la tempestività di intervento.