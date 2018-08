Incendio nel campo base di Autovie: da lunedì di nuovo tutti al lavoro

LATISANA - Sono già al lavoro i tecnici e gli informatici di Autovie Venete, per predisporre gli allacciamenti alla rete di fibra ottica di Tiliaventum. Un’attività indispensabile per ripristinare le postazioni di computer che già da lunedì consentiranno al team della Concessionaria di riprendere a lavorare. Una trentina, fra ingegneri, geometri, periti, sistemisti e ispettori di cantiere, sono le figure professionali impegnate nel campo base di Ronchis, dove giovedì pomeriggio un incendio ha distrutto completamente gli uffici di Autovie.

DA LUNEDI' DI NUOVO OPERATIVI - Allestito nell’area dove un tempo insisteva il casello autostradale, il campo base comprende, oltre agli uffici di Autovie Venete anche quelli di Tiliaventum, il consorzio di imprese formato da Pizzarotti e De Eccher che stanno costruendo la terza corsia nel tratto autostradale fra Alvisopoli (in Veneto) e Gomars (in Friuli Venezia Giulia. E proprio nei contanier di Tiliaventum, da lunedì troveranno posto anche i lavoratori di Autovie. Una soluzione temporanea che consentirà di dare continuità ai lavori, senza accumulare ritardi, un obiettivo che sia la Concessionaria, sia l’impresa esecutrice, intendono perseguire ad ogni costo. Completamente distrutti i container che ospitavano gli uffici di Autovie Venete, così come una decina di autovetture parcheggiate nell’area antistante e una moto. Ancora sconosciute le cause dell’incendio che si è sviluppato poco prima dell’una, quando la maggior parte delle persone erano in pausa pranzo. E’ stato proprio un dipendente di Autovie, al rientro in ufficio, verso le 12 e 50 ad accorgersi che dalla porta d’ingresso usciva del fumo e le prime fiamme. Un incendio che si è propagato immediatamente e a nulla è valso l’intervento dei vigili del fuoco.

I COMMENTI - Il presidente di Autovie Venete, Maurizio Castagna, è sempre stato in stretto contatto con il presidente della Regione e Commissario Straordinario per l’emergenza in A4 Massimiliano Fedriga e con l’assessore ai trasporti Graziano Pizzimenti che si è recato sul posto per rendersi conto di persona della situazione e verificare, insieme al direttore tecnico della Concessionaria Enrico Razzini, quali azioni urgenti intraprendere per non interrompere l’attività degli uffici di cantiere. «Un plauso e un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale e ai Carabinieri – ha detto il presidente Maurizio Castagna – per il tempestivo intervento, ma anche e soprattutto ai dipendenti di Autovie Venete e di Tiliaventum che immediatamente si sono messi a disposizione, alcuni rientrando dalle ferie, per aiutare a ripristinare l’attività degli uffici».