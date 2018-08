Lutto nel mondo dello sport friulano: morto Bepi 'Carnera'

UDINE – Lutto nel mondo dello sport friulano. All’età di 66 anni è scomparso Giuseppe Moretti, storico custode del palasport Carnera di Udine e grande appassionato di pallacanestro. Una persona che tutti ricordano nell’ambiente, strappato alla vita da una grave malattia in appena due settimane. Il suo cuore la smesso di battere giovedì all’Ospedale di Udine, dove di trovava ricoverato.

Un vero e proprio ‘personaggio’, nel senso buono del termine, che ha lasciato un ottimo ricordo in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo. E non solo nell’ambito della palla a spicchi, visto che prima di occuparsi del Carnera Giuseppe Moretti aveva lavorato come bagnino al Palamostre. I suoi funerali saranno celebrati sabato alle 12 nella chiesa di via San Rocco, a Udine.